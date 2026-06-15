Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za 11. septembar

N1 Info pre 8 sati  |  FoNet
Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za 11. septembar

Suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta prošle godine, koji se terete za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja, odloženo je danas za 11. septembar, javila je reporterka N1.

Reporterka N1 javlja da je glavni pretres odložen zbog odluke suda da celokupan dokazni materijal, prikupljen tajnim nadzorom, izdvoji kao nezakonit. Tužilac ima pravo žalbe na takvu odluku. Advokat jednog od optuženih studenata Boško Žurić rekao je novinarima posle ročišta da je to bio jedini dokaz koji postoji u predmetu i da je odluka suda o odlaganju glavnog pretresa "potpuno logična". Dodao je da je to u suštini prvostepena presuda i da o njoj treba da odluči
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