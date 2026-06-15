Fudbaleri Švedske savladali Tunis rezultatom 5:1 na Svetskom prvenstvu

Fudbalska reprezentacija Švedske pobedila je danas u Montereju Tunis 5:1, u utakmici prvog kola Grupe F na Svetskom prvenstvu.

Švedska je povela u sedmom minutu golom Jasina Ajarija, a prednost je udvostručio Aleksander Isak u 30. minutu. Gol za Tunis postigao je Omar Rekik u 43. minutu, a zatim je strelac za Švedsku bio Viktor Đekereš u 59. minutu. Četvrti gol za Švedsku postigao je Matijas Svanberg u 84. minutu, a konačan rezultat postavio je Ajari, svojim drugom golom na utakmici u šestom minutu nadoknade vremena. Prvu šansu imala je Švedska u petom minutu kada je Đekereš posle solo