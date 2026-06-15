Majke dece sa invaliditetom iz Bečeja započele štrajk glađu: „Opština ne poštuje propise“

Nakon štrajka upozorenja, dve majke dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom iz Bečeja započele su štrajk glađu ispred zgrade opštine.

Tvrde da su godinama same plaćale prevoz svoje dece do škole i nazad, a da su im zahtevi za refundaciju tih troškova odbijeni, piše N1. Majkama se, kako javlja reporterka N1, od jutros zvanično niko od nadležnih nije obratio, ali jeste prošlog četvrtka kada ih je primio zamenik predsednika opštine Bečej na razgovor i tada su majke bile u štrajku upozorenja, ali tada nije postignut nikakav konkretan dogovor. One kažu da su, s obzirom na to da su iscrpele sve