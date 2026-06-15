Ministar prosvete ponovo nije primio delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine gimnazije

Delegacija roditelja učenika i profesora Jovine gimnazije ponovo je u ponedeljak, 15. juna, pokušala da se sastane sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem, ali ni ovaj put, kao ni u petak, nisu uspeli da razgovaraju sa njim.

Roditelji zahtevaju od ministra da direktora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Radivoja P. Stojkovića razreši funkcije, piše N1. Kako je za portal N1 naveo jedan od roditelja, ni saradnici ministra prosvete nisu želeli da prime delegaciju roditelja i profesora. Dodaje da su pismo učenika Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ upućenom ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću i njihove ispovesti predali Ministarstvu. Najavio je da će roditelji i profesori dolaziti ispred