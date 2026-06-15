Belgija i Egipat remizirali u utakmici prvog kola grupe G na Mundijalu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Belgija i Egipat remizirali u utakmici prvog kola grupe G na Mundijalu

Fudbalske reprezentacije Belgije i Egipta odigrale su u Sijetlu nerešeno 1:1 (0:1) u utakmici prvog kola grupe G na Svetskom prvenstvu.

Jedini strelac za Egipat bio je Emam Ašur u 19. minutu. Belgija je do izjednačenja stigla u 66. minutu autogolom egipatskog fudbalera Mohameda Hanija. Obe selekcije su večeras oprezno ušle u meč, ali je Egipat poveo u 19. minutu. Ašur je preciznim udarcem sa oko 17 metara pogodio mrežu belgijskog tima. Fudbaleri Belgije su potom zaigrali angažovanije, ali nisu uspeli da dođu do prave prilike, dok je Egipat pretio iz kontranapada. Egipat je u 33. minutu mogao da
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