Novi Sad: Uhapšene četiri osobe zbog pranja novca i poreske prevare

Newsmax Balkans pre 31 minuta
Novi Sad: Uhapšene četiri osobe zbog pranja novca i poreske prevare

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da su uhapšene četiri osobe osumnjičene za Poreske prevare i pranje novca. Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije tužilaštva uhapšeni su V. N. iz Novog Sada, N. K. i B. T. iz Beograda, i N. K. iz Trstenika.

Osumnjičeni V. N. se tereti da je izvršio krivično delo Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost iz člana 173a stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, krivično delo Poreska utaja iz člana 225. Krivičnog zakonika i krivično delo Pranje novca u saizvršilaštvu iz člana 245. stav 2. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 33. Krivičnog zakonika, dok se osumnjičeni N. K., B. T. i N. K. terete da su izvršili krivično delo Pranje novca u
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