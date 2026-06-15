Sin norveške prestolonaslednice proglašen krivim za silovanje, osuđen na četiri godine zatvora

Newsmax Balkans pre 51 minuta
Sin norveške prestolonaslednice proglašen krivim za silovanje, osuđen na četiri godine zatvora

Dvadesetdevetogodišnji Marius Borg Hoibi, sin norveške prestolonaslednice Mete-Marit, proglašen je krivim po dve tačke optužnice za silovanje i osuđen na četiri godine zatvora.

Tročlano sudsko veće Okružnog suda u Oslu oslobodilo ga je po još dve tačke optužnice za silovanje, ali ga je proglasilo krivim za više drugih krivičnih dela za koja je bio optužen. Høiby nije prisustvovao izricanju presude u sudnici, već je sednicu pratio putem video-veze. Tužilaštvo je tražilo kaznu od sedam godina i sedam meseci zatvora, dok je odbrana zahtevala blažu kaznu od 18 meseci. Njegovi advokati imaju pravo žalbe na presudu. Marius Borg Hoibi imao je
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