Šta osmake čeka posle testa iz maternjeg jezika: "Đaci da budu skoncentrisani za matematiku i ponesu potreban pribor"

Školska zvona za osmake još nisu utihnula, a trka za željenu srednju školu zvanično je počela. Mala matura otvorena je testom iz maternjeg jezika, a nakon dva sata rada i poslednjeg predatog papira, među đacima su se prepričavali zadaci i sabirali prvi utisci.

Deo njih navodi da se najteži zadatak odnosio na razumevanje pročitanog, a rukovodioci škola pobrinuli su se da polaganje protekne mirno i bez nepravilnosti. Direktor Osnovne škole "Gornja Varoš" u Zemunu Ilija Mirović zadovoljan je kako je prošlo testiranje, mada se u razgovoru za Newsmax Balkans prisetio da se ranijih godina zbog vrućine dešavalo da đacima pozli. "Ove godine je primerena temperatura, tako da su svi bili prilično staloženi i radili su