Mali: MMF još jednom potvrdio da Srbija vodi kredibilnu ekonomsku politiku

NIN pre 38 minuta  |  Tanjug
Mali: MMF još jednom potvrdio da Srbija vodi kredibilnu ekonomsku politiku
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je potvrda Izvršnog odbora direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da je uspešno završena treća revizija aktuelnog nefinansijskog aranžmana Instrument za koordinaciju politika (PCI) sa Srbijom još jedna odlična vest za građane, potvrda kredibiliteta i otpornosti srpske ekonomije, kao i posvećenosti Vlade očuvanju makroekonomske stabilnosti. „Živimo u vremenu globalnih nestabilnosti
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