Nakon osveženja sledi novi toplotni talas: Kada stiže otopljenje

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom i najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni.

Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutro u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji, saopštio je Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ). Na jugu i istoku zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevna od 22 stepena na severu i zapadu do 30 stepeni na