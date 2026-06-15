Sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana petorici Srba koji su uhapšeni u nedelju

Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana petorici Srba sa područja Štrpca i Gnjilana, koji je u nedelju kosovska policija uhapsila pod sumnjom da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, saopštili su advokati uhapšenih.

Predstavnici specijalnog tužilaštva u Prištini i kosovske policije izneli su tvrdnje da uhapšeni bivši pripadnici MUP-a Srbije i da su navodno učestvovali u akciji policije u Račku, u januaru 1999. godine. Naveli su da su uhapšeni N.B, S.J, B.P. S.N. i S.S, a da šesti osumnjičeni nije pronađen na adresi u Štrpcu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je, povodom hapšenja petorice Srba, da Priština nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, dok je