Crna Gora privremeno zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima

Nova pre 42 minuta
Crna Gora privremeno zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima

Crna Gora je danas privremeno zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji (EU) na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu na kojoj je zemlju predstavljao premijer Milojko Spajić.

Reč je o privremenom zatvaranju Poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlja 28, koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je na konferenciji za novinare da Crna Gora ide napred velikom brzinom i istakla da zatvaranje dva poglavlja danas predstavljaju benefite članstva u EU. "Komisija želi da omogući finansijski paket za Crnu Goru naredne nedjelje. Sada govorimo o predstojećim reformama. Svi politički
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