Dejan Vuk Stanković ponovo odbio da primi delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine Gimnazije

Nova pre 21 minuta
Dejan Vuk Stanković ponovo odbio da primi delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine Gimnazije

Delegacija roditelja učenika i profesora Jovine gimnazije ponovo je u ponedeljak, 15. juna pokušala da se sastane sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem, ali ni ovaj put, kao ni u petak, nisu uspeli da razgovaraju sa njim. Roditelji zahtevaju od ministra da direktora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Radivoja P. Stojkovića razreši funkcije.

Kako je za portal N1 naveo jedan od roditelja, ni saradnici ministra prosvete nisu želeli da prime delegaciju roditelja i profesora. Dodaje da su pismo učenika Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ upućenom ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću i njihove ispovesti predali Ministarstvu. Najavio je da će roditelji i profesori dolaziti ispred Ministarstva prosvete sve dok se problem sa direktorom gimnazije Radivojem P. Stojkovićem ne reši, odnosno dok se on ne razreši
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