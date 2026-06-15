Igrači Kurasaa se skinuli, a ljudima zbog jednog detalja popadale vilice: "Izgledaju kao gangsteri" FOTO

Fudbaleri Kurasaa nisu uspeli da izdrže protiv Nemačke, nakon početnih 1:1 doživeli su debakl (7:1), ali su po jednom parametru postali pravi hit.

Ova mala karipska ostrvska država ostvarila je nemoguće samim plasmanom na Svetsko prvenstvo, a na debiju nisu razočarali - daleko od toga. Čak su uspeli da, nakon ranog vođstva "pancera", dođu do poravnanja i dodatno potvrde status istorijskog nastupa. Doduše, nakon toga su primili šest i ukupno sa 7:1 doživeli (očekivani) debakl. No, za utehu im ostaje to što su postali pravi hit Mundijala, ne samo zbog onoga što su uradili na terenu. Naime, objavljene su