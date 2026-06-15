Marta Kos: Crna Gora bi do kraja godine mogla da ostvari istorijski uspeh na putu ka EU

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je uoči sastanka šefova diplomatija EU u Briselu da je danas "veliki dan, veliki ponedečjak za proces proširenja" zbog otvaranja pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom.

"Pre svega, napravićemo prvi veliki korak za Ukrajinu i Moldaviju nakon što su 2023. dobile status kandidata",rekla je Kos novinarima pred početak sastanka u Briselu. Ona je dodala da će u pristupnim pregovorima sa Ukrajinom i Moldavijom biti otvoren Klaster 1 "jer su obe zemlje isporučile rezultate" i izrazila očekivanje da će u julu biti otvoreno i svih preostalih pet klastera. Kos je podsetila da će u pregovorima sa Crnom Gorom biti zatvorena još dva dva