Najbolja utakmica na Mundijalu dosad: Holandija i Japan priredili spektakl

Nova pre 2 sata
Najbolja utakmica na Mundijalu dosad: Holandija i Japan priredili spektakl

Fudbalske reprezentacije Holandije i Japana odigrale su u nedelju u Arlingtonu nerešeno 2:2, u utakmici prvog kola Grupe F na Svetskom prvenstvu.

Prednost Holandiji doneo je Virdžil van Dajk golom u 51. minutu, a izjednačenje Japanu Keito Nakamura pogotkom u 57. minutu. Vođstvo Holandiji vratio je Krisensio Samervil golom u 64. minutu, a izjednačenje Japanu Dajči Kamada pogotkom u 88. minutu. Prvo poluvreme proteklo je u mirnoj i ujednačenoj igri, sa malim brojem stvorenih šansi. Reprezentacija Holandije je prva zapretila udarcima Donijela Malena u trećem i 34. minutu, ali je golman Japana Zion Suzuki oba
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Nikada ne potcenjuj srce samuraja! Pogledajte ludu završnicu u kojoj su Japanci šokirali Holandiju! (video)

Nikada ne potcenjuj srce samuraja! Pogledajte ludu završnicu u kojoj su Japanci šokirali Holandiju! (video)

Kurir pre 2 sata
Holanđani dva puta vodili, Japanci ipak iščupali bod

Holanđani dva puta vodili, Japanci ipak iščupali bod

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoHolandijaJapanSuzuki

Sport, najnovije vesti »

Đuričić napustio Atinu: Koja je sledeća stanica?

Đuričić napustio Atinu: Koja je sledeća stanica?

Kurir pre 8 minuta
Jedna struna je bila dovoljna: Obala Slonovače u 90. minutu šokirala Ekvadorce - nokaut faza je sada tako blizu

Jedna struna je bila dovoljna: Obala Slonovače u 90. minutu šokirala Ekvadorce - nokaut faza je sada tako blizu

Euronews pre 3 minuta
UŽIVO Nema spavanja - Švedska napada Tunis

UŽIVO Nema spavanja - Švedska napada Tunis

B92 pre 8 minuta
Prenos, Obala Slonovače - Ekvador: Kakva završnica utakmice

Prenos, Obala Slonovače - Ekvador: Kakva završnica utakmice

Večernje novosti pre 13 minuta
Krejčikova zbog bolesti nije ni izašla na teren! Montgomeri bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Krejčikova zbog bolesti nije ni izašla na teren! Montgomeri bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Kurir pre 53 minuta