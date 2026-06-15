Najbolja utakmica na Mundijalu dosad: Holandija i Japan priredili spektakl

Fudbalske reprezentacije Holandije i Japana odigrale su u nedelju u Arlingtonu nerešeno 2:2, u utakmici prvog kola Grupe F na Svetskom prvenstvu.

Prednost Holandiji doneo je Virdžil van Dajk golom u 51. minutu, a izjednačenje Japanu Keito Nakamura pogotkom u 57. minutu. Vođstvo Holandiji vratio je Krisensio Samervil golom u 64. minutu, a izjednačenje Japanu Dajči Kamada pogotkom u 88. minutu. Prvo poluvreme proteklo je u mirnoj i ujednačenoj igri, sa malim brojem stvorenih šansi. Reprezentacija Holandije je prva zapretila udarcima Donijela Malena u trećem i 34. minutu, ali je golman Japana Zion Suzuki oba