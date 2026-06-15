Oglasio se MUP o zapleni oružja u Nišu: Ručne bombe i raketne bacače pripremili za crno tržište

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko- obaveštajni rad i SBPOK, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, zaplenili su veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj prodaji na crnom tržištu.

Intenzivnim operativnim radom, policija je na području Niša pronašla i zaplenila automobil marke „daevu“, u čijem je prtljažniku pronađeno 70 ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške. Policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju ovog slučaja.