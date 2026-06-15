Ovo su detalji policijske akcije u Nišu: Muzičar i tatu majstor uhapšeni zbog droge vredne 50.000 evra

Niški muzičar i tatu majstor B.Ž. (51) uhapšen je zbog trgovine narkoticima nakon što je niška policija u njegovom stanu pronašla više od pola kilograma kokaina vrednog preko 50.000 evra.

U opsežnoj policijskoj akciji koja je trajala nekoliko dana, osim B.Ž. slobode su lišeni i M.J. (38) kome se osim neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga na teret stavlja i nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija kao i M.I. (22) koji se sumnjiči za posedovanje narkotika. Kako saznajemo, inspektori odeljenja za suzbijanje trgovine narkoticima danima su pratili ulične trgovce drogom i njihove mušterije kako bi došli