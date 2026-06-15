VIDEO Predao se usred meča u Beloj kući: Sedeo na stolici, a onda je odlučio da šokira UFC

Nova pre 16 minuta
VIDEO Predao se usred meča u Beloj kući: Sedeo na stolici, a onda je odlučio da šokira UFC

Povratak Ilije Topurije u oktagon posle gotovo godinu dana pauze zbog problema van sporta nije se završio onako kako je priželjkivao.

Gruzijsko-španski borac doživeo je prvi poraz u karijeri pošto je njegov tim predao meč posle četvrte runde protiv Džastina Gejdžija u glavnoj borbi UFC spektakla održanog ispred Bele kuće, kojem je prisustvovao i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Vašington je bio domaćin istorijskog UFC događaja, koji je zbog loših vremenskih uslova umalo bio odložen. Ipak, program je održan prema planu, a publika je na kraju svedočila jednom od najvećih
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