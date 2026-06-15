PU Pirot: U protekloj nedelji 17 saobraćajnih nezgoda. Počinje akcija pojačane kontrole saobraćaja

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PU Pirot: U protekloj nedelji 17 saobraćajnih nezgoda. Počinje akcija pojačane kontrole saobraćaja

Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da se u proteklih 7 dana (08.06 – 14.06.2026. godine) na teritoriji Policijske uprave u Pirotu, dogodilo 17 saobraćajnih nezgoda, od toga 5 sa povređenim licima, u kojima su 2 lica zadobila teške i 3 lica lake telesne povrede, kao i 12 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U istom periodu, na području Policijske uprave u Pirotu, kontrolisano je 796 vozača, kojom prilikom je otkriveno i sankcionisano ukupno 310 prekršaja, od toga 3 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 1 vozač zadržan u prostorijama za zadržavanje Policijske uprave u Pirotu, 78 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozilom, 50 prekršaja nepropisnog parkiranja, 63 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa na način koji je predvideo
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