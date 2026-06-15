Izrael najavio dugoročno vojno prisustvo u Libanu, Siriji i Gazi

Ministar odbrane Izraela poručio da će CAHAL ostati u „bezbednosnim zonama“ radi zaštite granica, uz nastavak politike uprkos međunarodnim pritiscima

Izraelske odbrambene snage (CAHAL) ostaće u takozvanim bezbednosnim zonama u Libanu, Siriji i Pojasu Gaze na neodređeno vreme, izjavio je 15. juna ministar odbrane Izraela Izrael Kac. On je naveo da premijer Izraela Benjamin Netanjahu i on vode jasnu politiku koja podrazumeva zadržavanje izraelskih snaga u navedenim oblastima, kako bi se, kako je istakao, obezbedila zaštita granica i izraelskih naselja. „Armija odbrane Izraela ostaće u bezbednosnim zonama u Libanu,