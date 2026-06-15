Sporazum SAD i Irana može doneti pad cena nafte i goriva

Politika pre 5 sati
Sporazum SAD i Irana može doneti pad cena nafte i goriva

Smirivanje tenzija bi trebalo sada da se odrazi na energetska tržišta

Francuski premijer, Sebastijan Lekorni, izjavio je da bi smirivanje tenzija, nakon sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, moglo brzo da se odrazi na pad cena nafte i goriva. „Sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana i planirano ponovno otvaranje Ormuskog moreuza su dve dobre vesti. Ovo smirivanje tenzija bi trebalo sada da se odrazi na energetska tržišta, posebno na cene nafte“, rekao je on na društvenoj
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