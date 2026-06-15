Švajcarska još nije dobila zahtev da bude domaćin potpisivanja sporazuma

Švajcarska će, ako se podnese zahtev, napraviti potrebne aranžmane za ceremoniju potpisivanja, prenose agencije

Švajcarska nije dobila nikakve informacije, niti zvaničan zahtev da bude domaćin ceremonije potpisivanja Memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas neimenovani diplomatski zvaničnik za „Tajms of Izraelˮ. Zvaničnik je naveo da će Švajcarska, ako se podnese zahtev, napraviti potrebne aranžmane za ceremoniju potpisivanja. List ističe da bi organizovanje velikog događaja u Ženevi u kratkom roku predstavljalo problem za