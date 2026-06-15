Sin norveške princeze zbog silovanja osuđen na četiri godine zatvora

Sin norveške princeze Mete Martin, Marius Borg Hojbi osuđen je zbog silovanja na četiri godine zatvora.

On je proglašen krivim po dve od četiri tačke optužnice za silovanje koje su mu se stavljale na teret, a oslobođen je po preostale dve. Takođe je osuđen za napad i zlostavljanje u bliskim vezama. Pored zatvorske kazne, Hojbiju je naređeno da isplati odštetu žrtvama. Hojbi je bio optužen za seksualni napad na četiri žene u periodu od 2018. do 2024. godine. Suočio se sa ukupno 40 krivičnih prijava, uključujući neke za manje prekršaje, kao što su napad, zločini