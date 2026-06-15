Dve majke dece sa teškoćama u razvoju iz Bečeja započele štrajk glađu

Radio 021 pre 12 sati  |  N1
Dve majke dece sa teškoćama u razvoju iz Bečeja započele štrajk glađu

Nakon štrajka upozorenja, dve majke dece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom iz Bečeja započele su štrajk glađu ispred zgrade opštine.

Tvrde da su godinama same plaćale prevoz svoje dece do škole i nazad, a da su im zahtevi za refundaciju tih troškova odbijeni. Majkama se, kako javlja N1, od jutros zvanično niko od nadležnih nije obratio, ali jeste prošlog četvrtka kada ih je primio zamenik predsednika opštine Bečej na razgovor i tada su majke bile u štrajku upozorenja, ali tada nije postignut nikakav konkretan dogovor. One kažu da su, s obzirom na to da su iscrpele sve administrativne i pravne
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