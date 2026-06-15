Izrael kaže da neće da se povuče iz južnog Libana: "Očistićemo ga od lokalnog stanovništva"

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Izrael kaže da neće da se povuče iz južnog Libana: "Očistićemo ga od lokalnog stanovništva"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da se Izrael neće povući iz južnog Libana, nakon objave o postizanju sporazuma između SAD i Irana, koji uključuje prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban.

"Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ja vodimo jasnu politiku koja određuje da će Izraelske odbrambene snage ostati u bezbednosnim zonama u Libanu, Siriji i Gazi, bez ikakvog vremenskog ograničenja, kako bi odatle zaštitile granicu i izraelske zajednice od džihadističkih elemenata", kaže Kac u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael. Kako je dodao, bezbednosne zone biće "očišćene od lokalnog stanovništva, a sva teroristička infrastruktura, iznad i ispod zemlje,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Cene zlata više za dva odsto, iznad 4.300 dolara za uncu

Cene zlata više za dva odsto, iznad 4.300 dolara za uncu

Biznis.rs pre 21 minuta
Dogovor Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak; Izrael: Sporazum nas ne obavezuje

Dogovor Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak; Izrael: Sporazum nas ne obavezuje

RTS pre 26 minuta
Švajcarska još nije dobila zahtev da bude domaćin potpisivanja sporazuma

Švajcarska još nije dobila zahtev da bude domaćin potpisivanja sporazuma

Politika pre 21 minuta
"SAD su odgovorne za zaustavljanje izraelskih napada"

"SAD su odgovorne za zaustavljanje izraelskih napada"

B92 pre 1 sat
Vens: Sporazum SAD i Irana menja Bliski istok za narednih 50 godina

Vens: Sporazum SAD i Irana menja Bliski istok za narednih 50 godina

Politika pre 51 minuta
Izraelski ministar odbrane: Nećemo se povući iz južnog Libana, očistićemo ga od lokalnog stanovništva

Izraelski ministar odbrane: Nećemo se povući iz južnog Libana, očistićemo ga od lokalnog stanovništva

Insajder pre 1 sat
Kac: Izrael ne planira da se povuče iz Libana

Kac: Izrael ne planira da se povuče iz Libana

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelNECSirijaGaza

Svet, najnovije vesti »

1. Tramp objavio dogovor sa Iranom: Najavljeno otvaranje Ormuskog moreuza i kraj vojnih operacija

1. Tramp objavio dogovor sa Iranom: Najavljeno otvaranje Ormuskog moreuza i kraj vojnih operacija

IndeksOnline pre 11 minuta
Hitno upozorenje za sve koji putuju u Grčku: "Obratite pažnju na granici kako ne biste imali probleme"

Hitno upozorenje za sve koji putuju u Grčku: "Obratite pažnju na granici kako ne biste imali probleme"

NIN pre 1 minut
"Prestonice kokaina" u Evropi: Gde potrošnja najbrže raste - na spisku i slovenački i hrvatski gradovi

"Prestonice kokaina" u Evropi: Gde potrošnja najbrže raste - na spisku i slovenački i hrvatski gradovi

N1 Info pre 6 minuta
Šta predviđa sporazum od 14 tačaka Irana i SAD

Šta predviđa sporazum od 14 tačaka Irana i SAD

Sputnik pre 21 minuta
Nariškin: Nisam oduševljen zajedničkim vojnim vežbama Srbije i NATO-a

Nariškin: Nisam oduševljen zajedničkim vojnim vežbama Srbije i NATO-a

Sputnik pre 16 minuta