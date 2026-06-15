Obala Slonovače pobedila Ekvador golom u 90. minutu

Fudbaleri Obale Slonovače pobedili su u Filadelfiji Ekvador 1:0, u utakmici prvog kola Grupe E na Svetskom prvenstvu.

Jedini gol postigao je Amad Dijalo u 90. minutu. Prvu šansu na utakmici imao je Ekvador u drugom minutu, kada je neprecizan bio Mojzes Kajsedo. Njegov saigrač Ener Valensija propustio je dobru priliku u 11. minutu kada je iz izgledne situacije šutirao preko gola, ali je zatim sudija dosudio da je lopta na početku akcije izašla van terena. Dva minuta kasnije preko gola Obale Slonovače šutirao je i Džon Jeboa. Posle toga Obala Slonovače oslobodila se pritiska i