Kapiten Irana oseća tenziju na Svetskom fudbalskom prvenstvu

Radio sto plus pre 21 minuta
Kapiten Irana oseća tenziju na Svetskom fudbalskom prvenstvu

Iranski fudbaleri doputovali su u nedelju u Los Anđeles iz trening baze u Tihuani, koja se nalazi na 225 kilometara od granice sa SAD.

Iran će u noći između ponedeljka i utorka u 3 časa po srednjoevropskom vremenu igrati protiv Novog Zelanda, prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Otkako je počeo rat SAD i Izraela protiv Irana, trening baza iranskog tima prebačena je iz Tusona u Meksiko, pa je ekipa imala broje poteškoće u organizaciji, uključujući i probleme sa vizama. “Osetio sam tenziju od prvog trenutka otkako smo došli na Svetsko prvenstvo. Na svakom turniru na kome je
Otvori na radiostoplus.com

Pročitajte još

Igrači Kurasaa se skinuli, a ljudima zbog jednog detalja popadale vilice: "Izgledaju kao gangsteri" FOTO

Igrači Kurasaa se skinuli, a ljudima zbog jednog detalja popadale vilice: "Izgledaju kao gangsteri" FOTO

Nova pre 15 minuta
Obala Slonovače pobedila Ekvador golom u 90. minutu

Obala Slonovače pobedila Ekvador golom u 90. minutu

Radio 021 pre 6 minuta
Japan i Holandija odigrali nerešeno na startu Svetskog prvenstva

Japan i Holandija odigrali nerešeno na startu Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 6 minuta
Ekvadorci će proklinjati okvir gola i nadoknadu, luda pobeda Obale Slonovače VIDEO

Ekvadorci će proklinjati okvir gola i nadoknadu, luda pobeda Obale Slonovače VIDEO

Nova pre 46 minuta
UŽIVO Isaaaaaaak - Švedska za pola sata bacila Tunis na kolena!

UŽIVO Isaaaaaaak - Švedska za pola sata bacila Tunis na kolena!

B92 pre 11 minuta
Dijalo šokirao 60.000 Ekvadoraca - drama sa epilogom u 90. minutu!

Dijalo šokirao 60.000 Ekvadoraca - drama sa epilogom u 90. minutu!

B92 pre 31 minuta
Švedska postigla jedan od najčudnijih golova na Svetskom prvenstvu, golman bio na 16 metara od linije

Švedska postigla jedan od najčudnijih golova na Svetskom prvenstvu, golman bio na 16 metara od linije

Telegraf pre 0 minuta

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoIranIzraelVisaKanadaLos AnđelesMeksiko

Najnovije vesti »

Novo ili polovno! Ovo su najbolji modeli automobila za 12.000 evra: Možete da vozite direktno iz salona

Novo ili polovno! Ovo su najbolji modeli automobila za 12.000 evra: Možete da vozite direktno iz salona

Blic pre 31 minuta
Mehaničar otkrio koji polovni auto bi kupio bez razmišljanja: Čak i da je prešao 800.000 kilometara

Mehaničar otkrio koji polovni auto bi kupio bez razmišljanja: Čak i da je prešao 800.000 kilometara

Blic pre 41 minuta
Gde danas možete dati krv: Akcije dobrovoljnog davanja u Požarevcu, Smederevu i Sopotu.

Gde danas možete dati krv: Akcije dobrovoljnog davanja u Požarevcu, Smederevu i Sopotu.

Kurir pre 36 minuta
Mnogi u Srbiji gube hiljade dinara na penziji jer zaborave na ove 3 stavke: Kako da proverite svoj plavi karton na vreme

Mnogi u Srbiji gube hiljade dinara na penziji jer zaborave na ove 3 stavke: Kako da proverite svoj plavi karton na vreme

Blic pre 21 minuta
Dilema koja muči hiljade udovica i udovaca u Srbiji: Kada se više isplati uzeti penziju preminulog supružnika?

Dilema koja muči hiljade udovica i udovaca u Srbiji: Kada se više isplati uzeti penziju preminulog supružnika?

Blic pre 11 minuta