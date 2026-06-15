Kapiten Irana oseća tenziju na Svetskom fudbalskom prvenstvu

Iranski fudbaleri doputovali su u nedelju u Los Anđeles iz trening baze u Tihuani, koja se nalazi na 225 kilometara od granice sa SAD.

Iran će u noći između ponedeljka i utorka u 3 časa po srednjoevropskom vremenu igrati protiv Novog Zelanda, prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Otkako je počeo rat SAD i Izraela protiv Irana, trening baza iranskog tima prebačena je iz Tusona u Meksiko, pa je ekipa imala broje poteškoće u organizaciji, uključujući i probleme sa vizama. “Osetio sam tenziju od prvog trenutka otkako smo došli na Svetsko prvenstvo. Na svakom turniru na kome je