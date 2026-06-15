Kijev tvrdi da su pronađeni ostaci ruskog drona Geran-2 na mestu oštećene crkve

Radio sto plus pre 6 sati
Kijev tvrdi da su pronađeni ostaci ruskog drona Geran-2 na mestu oštećene crkve

“Prema istrazi, neprijatelj je napao manastirski kompleks u 1.50 posle ponoći 15. juna 2026. godine, tokom masovnog bombardovanja Kijeva”, navela je SBU na Telegramu.

Dodaje se da je pronašla “fragmente trupa i motora ruskog samoubilačkog drona koji je pogodio crktvu”. “Ispitivanje ostataka neprijateljskog drona utvrdilo je da su neke od njegovih komponenti proizvedene u Rusiji”, dodaje se u saopštenju SBU. Sa svoje strane, Moskva tvrdi da je oštećenu crkvu u Kijevu pogodila američka protivvazdušna raketa Patriot. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova danas je odbaciolo kao “grubu laž” optužbe Ukrajine i Zapada da su ruske snage
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