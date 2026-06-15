Nik Kalates napustio Partizan i potpisao za PAOK

PAOK-a je na društvenoj mreži Instagram objavio sliku 37-godišnjeg grčkog plejmejkera sa opisom “Vreme je došlo”.

Partizan se danas, takođe objavom na društvenoj mreži Instagram, oprostio od Kalatesa. “Nik, hvala za sve. Zauvek ćeš ostati deo crno-bele porodice”, piše u objavi Partizana. Kalates je u Partizan došao iz Monaka oktobru 2025. godine, a u Evroligi je ove sezone u proseku beležio 4,3 poena, 4,2 asistencije i 2,5 skokova. Grčki plejmejker je u regionalnoj ABA ligi upisivao 5,9 poena, 5,2 asistencije, tri skoka i jednu ukradenu loptu po utakmici.