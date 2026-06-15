Pojedini učesnici Svetskog prvenstva kritikovali predsednika Uefa Čeferina

Radio sto plus pre 18 minuta
Pojedini učesnici Svetskog prvenstva kritikovali predsednika Uefa Čeferina

Svetsko prvenstvo održava se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku u proširenom formatu od 48 reprezentacija, u odnosu na dosadašnje 32 ekipe.

U zajedničkom saopštenju objavljenom u nedelju uveče, reprezentacije Zelenortskih Ostrva, Kurasaa, Uzbekistana, Konga, Haitija, Alžira, Tunisa, Maroka, Egipta, Gane, Senegala, Obale Sloovače i Južne Afrike, izrazile su duboko razočaranje Čeferinom, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Čeferin je rekao da je prošireni format sa 32 na 48 ekipa doveo do toga da su utakmice nezanimljive na Svetskom prvenstvu. “Imamo mnogo utakmica koje su potpuno nezanimljive. Sa druge strane,
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