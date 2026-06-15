RTS: Udes na Ibarskoj magistrali, povređeno šest osoba

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 13.40 časova, kada su se dva putnička vozila direktno sudarila.

Automobili su, prema nezvaničnim informacijama, imali registarske oznake Novog Pazara. Dijagnostika povređenih je u toku, a majka i beba su zadržane na preventivnom posmatranju, piše RTS. Sanitetska vozila iz Novog Pazara i Raške pomogla su kolegama iz Kraljeva da prevezu povređene u kraljevačku bolnicu. U toku je i utvrđivanje uzroka nezgode, a saobraćaj je i dalje obustavljen na tom delu Ibarske magistrale.