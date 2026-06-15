Selektor Japana pohvalio borbenost svojih fudbalera u remiju protiv Holandije na SP

“Razočaran sam jer nismo pobedili. Ali naši igrači nisu odustajali, čak ni kada su protivnici u dva navrata vodili. Igrači su bili ujedinjeni, borili su se čvrsto i uporno do kraja. Osvajanje jednog boda je u nekim aspektima za žaljenje, ali objektivno, to je veoma dobar rezultat. Ova utakmica je savršeno pokazala kako treba da se borimo kao tim”, rekao je Morijasu preneo je list Mainići šimbun. Fudbaleri Japana odigrali su u nedelju uveče u Arlingtonu nerešeno 2:2