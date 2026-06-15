U Kragujevcu 1.678 osmaka polaže malu maturu

Mala matura počela je danas testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Na teritoriji Kragujevca završni ispit polaže 1.678 učenika osmog razreda, dok je u celom Šumadijskom okrugu oko 2.500 svršenih osnovaca. Kako je protekao prvi dan završnog ispita i da li ima mesta za brigu kada je reč o upisu u srednje škole, proveravali smo u Osnovnoj školi „Svetozar Marković“. Za više od hiljadu i po kragujevačkih osmaka danas je počelo polaganje završnog ispita, koji predstavlja poslednji korak pred upis u srednju školu. Prvog dana male mature