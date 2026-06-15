U Kragujevcu 1.678 osmaka polaže malu maturu

RTK pre 2 sata
U Kragujevcu 1.678 osmaka polaže malu maturu

Mala matura počela je danas testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Na teritoriji Kragujevca završni ispit polaže 1.678 učenika osmog razreda, dok je u celom Šumadijskom okrugu oko 2.500 svršenih osnovaca. Kako je protekao prvi dan završnog ispita i da li ima mesta za brigu kada je reč o upisu u srednje škole, proveravali smo u Osnovnoj školi „Svetozar Marković“. Za više od hiljadu i po kragujevačkih osmaka danas je počelo polaganje završnog ispita, koji predstavlja poslednji korak pred upis u srednju školu. Prvog dana male mature
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Počela mala matura: Završni ispit u Kragujevcu polaže 1.678 osmaka

Počela mala matura: Završni ispit u Kragujevcu polaže 1.678 osmaka

iKragujevac pre 1 sat
Šta osmake čeka posle testa iz maternjeg jezika: "Đaci da budu skoncentrisani za matematiku i ponesu potreban pribor"

Šta osmake čeka posle testa iz maternjeg jezika: "Đaci da budu skoncentrisani za matematiku i ponesu potreban pribor"

Newsmax Balkans pre 2 sata
Učenici osmih razreda polagali - maternji jezik, beležimo utiske u Kraljevu i Pirotu

Učenici osmih razreda polagali - maternji jezik, beležimo utiske u Kraljevu i Pirotu

RTS pre 5 sati
Ministar prosvete: 99,2 odsto osmaka polagalo završni test iz srpskog, preliminarni rezultati u petak

Ministar prosvete: 99,2 odsto osmaka polagalo završni test iz srpskog, preliminarni rezultati u petak

Nova pre 6 sati
Stanković: Završni ispit treba da pokaže znanje i odredi dalje školovanje

Stanković: Završni ispit treba da pokaže znanje i odredi dalje školovanje

RTK pre 6 sati
Završni ispit iz srpskog protekao bez problema. na raspolaganju oko 5.350 mesta u srednjim školama

Završni ispit iz srpskog protekao bez problema. na raspolaganju oko 5.350 mesta u srednjim školama

Gradski portal 018 pre 6 sati
Počela mala matura u Srbiji: Koje škole privlače najviše đaka

Počela mala matura u Srbiji: Koje škole privlače najviše đaka

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KragujevacMala matura

Regioni, najnovije vesti »

Mozaik: „Fića fest“ uskoro u Kragujevcu

Mozaik: „Fića fest“ uskoro u Kragujevcu

RTK pre 12 minuta
Iz budžeta isplaćeno 90 miliona dinara

Iz budžeta isplaćeno 90 miliona dinara

Jug press pre 12 minuta
Automatske puške, 70 ručnih bombi... Veliko hapšenje u Nišu, policajci u automobilu pronašli arsenal oružja (video)

Automatske puške, 70 ručnih bombi... Veliko hapšenje u Nišu, policajci u automobilu pronašli arsenal oružja (video)

Blic pre 12 minuta
MITROVČANI OSVOJILI ČAK 9 MEDALJA: Tribal MMA Sirmium nastavio niz velikih uspeha

MITROVČANI OSVOJILI ČAK 9 MEDALJA: Tribal MMA Sirmium nastavio niz velikih uspeha

Ozon pre 7 minuta
Poginuo radnik u firmi u Gadžinom Hanu kod Niša

Poginuo radnik u firmi u Gadžinom Hanu kod Niša

RTV pre 1 sat