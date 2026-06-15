"Slonovi" u 90. minutu srušili Ekvador, Dijalo izrastao u heroja

RTS pre 2 sata
"Slonovi" u 90. minutu srušili Ekvador, Dijalo izrastao u heroja

Reprezentacija Obale Slonovače uspešno je započela nastup na Svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, savladavši Ekvador sa 1:0 u meču prvog kola Grupe E.

Ekipa poznata pod nadimkom "slonovi" nikada ranije nije uspela da se plasira u nokaut fazu na tri prethodna učešća na Mundijalu, ali je ovoga puta doputovala sa jasnim ciljem da to promeni. Odlučujući pogodak postigao je Amad Dijalo u 90. minutu. Fudbaler Mančester junajteda, koji je u igru ušao u 56. minutu, iskoristio je asistenciju Vilfrida Singa i levom nogom sa ivice kaznenog prostora savladao golmana Ernana Galindeza. "Došli smo sa velikim ambicijama i
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