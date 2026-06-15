Tramp: Brodovi isplovljavaju iz Ormuza; Iran i dalje nepoverljiv prema SAD; EU postavila uslov za ukidanje sankcija Iranu

RTS pre 3 minuta
Tramp: Brodovi isplovljavaju iz Ormuza; Iran i dalje nepoverljiv prema SAD; EU postavila uslov za ukidanje sankcija Iranu

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Tramp je, takođe, istakao da brodovi sa naftom isplovljavaju iz Ormuza. Sa druge strane, iz Irana poručuju da je Teheran i dalje nepoverljiv prema SAD. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajev navodi da Iran mora da promeni ponašanje kako bi mu se ukinule sankcije EU.

16:40 Lekorni: Sporazum SAD i Irana može doneti pad cena nafte i goriva Francuski premijer Sebastijan Lekorni izjavio je da bi smirivanje tenzija nakon sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza moglo brzo da se odrazi na pad cena nafte i goriva. "Sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana i planirano ponovno otvaranje Ormuza su dve dobre vesti. Smirivanje tenzija bi trebalo sada da se odrazi na energetska
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