Učenici osmih razreda polagali - maternji jezik, beležimo utiske u Kraljevu i Pirotu

RTS pre 1 sat
Učenici osmih razreda polagali - maternji jezik, beležimo utiske u Kraljevu i Pirotu

Rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, budući srednjoškolci počeli su polaganje završnog ispita. Sutra je pred njima test iz matematike, a u sredu iz izabranog predmeta. Kolege iz Kraljeva i Pirota zabeležile su kako je protekao prvi dan polaganja završnog ispita u tim gradovima.

Dva sata imali su mali maturanti za rešavanje testa iz srpskog, tj. maternjeg jezika. Prvi đaci završili su posle nepunog sata. „Bila mi je malo trema, malo sam se uplašila, ali završila sam. Ja sam zadovoljna“, kaže Nevena Pajović, iz OŠ „Živan Maričić” Žiča. Stevan Todorović, učenik OŠ "Sveti Sava“, iz Pirota dodaje: „Imao sam malo tremu, ali sam sve uradio. Bilo je malo teže, ali…“ Dodaje i da se nije mnogo razlikovalo od probnog. Selena Stanković, iz OŠ „Živan
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