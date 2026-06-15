Ugašen požar u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu – lakše povređena trojica vatrogasca

Požar koji je rano jutros izbio u Tržnom centru "Enjub", u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, ugašen je, a vatrogasci će dežurati tokom večeri. U požaru su prilikom intervencije lakše povređena trojica vatrogasaca-spasilaca, koji su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama. Nema povređenih civila.

Požar koji je rano jutros oko šest, izbio u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu, ugašen je tokom popodneva. Na terenu su i dalje dva vatrogasna vozila sa petnaestak vatrogasaca, koji proveravaju da li je vatra u potpunosti ugašena i da li je sve bezbedno. Komandant Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je ranije u toku dana da u požaru nije bilo povređenih civila, kao i da je vatrom bila zahvaćena jedna osmina od ukupnog broja lokala, što je, kako