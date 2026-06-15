Vučić sa Kavelašvilijem: Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva sa Gruzijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Predsedničku palatu u Tbilisiju gde ga je uz najviše počasti dočekao predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili.

Uskoro ambasada Srbije u Tbilisiju Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da se veze Srbije i Gruzije ubrzano razvijaju i da najavio da će u kratkom vremenskom periodu Srbija otvoriti ambasadu u Tbilisiju. "Sve probleme koje neki naši ljudi budu mogli da imaju ovde, imaćemo kontakt osobe i ljude koji pomažu u razvoju posla, u svemu drugom, ali i ukoliko se bilo kome bilo kakav zdravstveni problem desi, bilo kakva pomoć potrebna, da možemo da reagujemo i da