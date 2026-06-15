Holandija dva puta vodila, ali Japanci osvojili bod; "Petarda" Švedske protiv Tunisa

ARLINGTON - Fudbalske reprezentacije Holandije i Japana remizirale su sinoć 2:2 u utakmici prvog kola F grupe na Svetskom prvenstvu.

Holandija je povela golom Virdžila Van Dajka u 50. minutu, sedam minuta kasnije izjednačio je Keito Nakamura, a novu prednost Holanđanima doneo je Krisensio Samervil u 64. minutu. Ipak, Japanci su u 89. minutu preko Daičija Kamade došli do novog izjednačenja i boda. Sjajan start fudbalera Švedske na Mundijalu, "petarda" protiv Tunisa Fudbaleri Švedske ubedljivo su savladali Tunis rezultatom 5:1 u utakmici prvog kola F grupe na Svetskom prvenstvu. Jasin Ajari