Holandija dva puta vodila, ali Japanci osvojili bod; "Petarda" Švedske protiv Tunisa

RTV pre 47 minuta  |  Tanjug
Holandija dva puta vodila, ali Japanci osvojili bod; "Petarda" Švedske protiv Tunisa

ARLINGTON - Fudbalske reprezentacije Holandije i Japana remizirale su sinoć 2:2 u utakmici prvog kola F grupe na Svetskom prvenstvu.

Holandija je povela golom Virdžila Van Dajka u 50. minutu, sedam minuta kasnije izjednačio je Keito Nakamura, a novu prednost Holanđanima doneo je Krisensio Samervil u 64. minutu. Ipak, Japanci su u 89. minutu preko Daičija Kamade došli do novog izjednačenja i boda. Sjajan start fudbalera Švedske na Mundijalu, "petarda" protiv Tunisa Fudbaleri Švedske ubedljivo su savladali Tunis rezultatom 5:1 u utakmici prvog kola F grupe na Svetskom prvenstvu. Jasin Ajari
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Poter zasijao od sreće nakon što je Švedska demolirala Tunis: Mogli smo da postignemo i više golova

Poter zasijao od sreće nakon što je Švedska demolirala Tunis: Mogli smo da postignemo i više golova

Nova pre 22 minuta
Postigao golčinu na Mundijalu, pa odbio da slavi: Razlog je dirnuo mnoge VIDEO

Postigao golčinu na Mundijalu, pa odbio da slavi: Razlog je dirnuo mnoge VIDEO

B92 pre 7 minuta
Ajari presudio svojima: Švedska petardirala Tunis, Ekvador se ispromašivao!

Ajari presudio svojima: Švedska petardirala Tunis, Ekvador se ispromašivao!

Hot sport pre 52 minuta
Planeta bruji o golu Švedske - da li je Tunis oštećen?! VAR u centru pažnje - drama na terenu i odluka o kojoj priča ceo svet…

Planeta bruji o golu Švedske - da li je Tunis oštećen?! VAR u centru pažnje - drama na terenu i odluka o kojoj priča ceo svet! (video)

Kurir pre 1 sat
Tragičar dana: Ekvador

Tragičar dana: Ekvador

Sport klub pre 47 minuta
(Video) Furiozan start Švedske: „Petardom“ deklasirala Tunis

(Video) Furiozan start Švedske: „Petardom“ deklasirala Tunis

Dnevnik pre 1 sat
Pobeda koja menja sve! Srušili Ekvador u 90. minutu, pa poslali moćnu poruku: Ovo je tek početak naše priče!

Pobeda koja menja sve! Srušili Ekvador u 90. minutu, pa poslali moćnu poruku: Ovo je tek početak naše priče!

Kurir pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoHolandijaTunisJapanŠvedska

Sport, najnovije vesti »

Kapiten fudbalske selekcije Irana Mehdi Teremi: „Osetio sam tenziju od prvog trenutka otkako smo došli na Svetsko prvenstvo“…

Kapiten fudbalske selekcije Irana Mehdi Teremi: „Osetio sam tenziju od prvog trenutka otkako smo došli na Svetsko prvenstvo“

Danas pre 2 minuta
Značajan finansijski ustupak Parkera: Mig za odlazak iz Partizana

Značajan finansijski ustupak Parkera: Mig za odlazak iz Partizana

Sport klub pre 2 minuta
Od Pančeva do Novog Pazara – put niškog Radničkog u novoj fudbalskoj sezoni

Od Pančeva do Novog Pazara – put niškog Radničkog u novoj fudbalskoj sezoni

Južne vesti pre 7 minuta
(VIDEO) Topuriji naprsla rebra, lice neprepoznatljivo... Borac morao u bolnicu

(VIDEO) Topuriji naprsla rebra, lice neprepoznatljivo... Borac morao u bolnicu

Sportske.net pre 2 minuta
MMA svet u šoku: Gejdži promenio lični opis Topuriji i priredio najveće iznenađenje u Beloj kući!

MMA svet u šoku: Gejdži promenio lični opis Topuriji i priredio najveće iznenađenje u Beloj kući!

Hot sport pre 7 minuta