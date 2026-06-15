Mala matura za osmake počela danas polaganjem testa iz maternjeg jezika

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug, RTV
Mala matura za osmake počela danas polaganjem testa iz maternjeg jezika

BEOGRAD - Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počinje danas i traje do 17. juna, a prvog dana osmaci polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, u periodu od 9.00 do 11.00 časova.

Drugog dana u istom terminu učenici osmog razreda polagaće test iz matematike, a 17. juna test iz izbornog predmeta koji su odabrali - iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Završni ispit za učenike osmog razreda sprovodiće se po strogo definisanim procedurama koje obuhvataju bezbednu distribuciju, čuvanje i kontrolu testova, kao i jedinstvena pravila polaganja koja važe na teritoriji cele Srbije. Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu
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