Požar u TC "Enjub" na Novom Beogradu, lakše povređena dva vatrogasca

BEOGRAD - U tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu jutros je izbio veliki požar, a kako saznaje Tanjug, na licu mesta su vatrogasaci sa cisternom, koji rade na lokalizaciji požara.

Vatrogasne ekipe gase požar koji je jutros izbio u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu i pokušavaju da spreče da se vatra proširi i na druge objekte. Ulica je blokirana sa obe strane, a policija je ogradila prostor oko objekta i ne dozvoljava prilaz. Oko objekta su okupljeni građani. Dojava o požaru upućena je jutros u 5.56 časova. Miković: U požaru u "Enjubu" nema povređenih civila, dva vatrogasca lakše povređena Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd