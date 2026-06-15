Srednji kurs dinara za evro 117,3840 dinara

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3840 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3840 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 101,4029 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,5 odsto.
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