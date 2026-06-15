Suđenje optuženima za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja odloženo za 11. septembar

BEOGRAD - U Višem sudu u Beogradu danas je za 11. septembar odloženo suđenje optuženima za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja, koji su uhapšeni nakon protesta 28. juna prošle godine, na koji su pozvali studenti u blokadi, a posle koga su grupe učesnika napale policiju na više lokacija.

Sudija je najpre saopštio svoju odluku da izuzme iz spisa predmeta sav materijal pribavljen merama tajnog nadzora, kao i same naredbe suda za praćenje. To je na prethodnom suđenju, tokom uvodnih izlaganja, zatražilo nekoliko branilaca, tvrdeći da ti dokazi nisu pribavljeni u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku. Na tu odluku suda tužilaštvo ima pravo da uloži žalbu, zbog čega je današnje suđenje i odloženo. Luka Stevanović iz Kragujevca, Bojo Bojović iz