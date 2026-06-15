U Francuskoj počinje samit G7 - među glavnim temama Iran i Ukrajina

EVIJAN - U francuskom gradu Evijanu danas počinje samit zemalja članica grupe G7, na kojem će se raspravljati o Iranu, Ukrajini, globalnim ekonomskim neravnotežama koje ugrožavaju finansijsku stabilnost i usponu veštačke inteligencije.

Članice G7 SAD, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija i Japan učestvovaće na samitu koji traje od 15. do 17. juna i očekuje se da će grupa želeti da pokaže jedinstvo u svojoj podršci Ukrajini, prenosi Rojters. Evropski članovi G7 nastojaće da ubede predsednika SAD Donalda Trampa da je pozicija Ukrajine ojačala, da Evropa sada snosi finansijski, vojni i politički teret ukrajinskih ratnih napora i da bi G7 trebalo da se dogovori o tome kako da