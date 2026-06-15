Vremeplov: Karađorđevići vraćeni na presto

NOVI SAD - Na današnji dan 1903. godine Skupština Srbije vratila je Karađorđeviće na presto, izabravši za kralja kneza Petra Karađorđevića, koji je živeo u izgnanstvu u Ženevi. Izbor je usledio posle oficirskog "majskog prevrata" 11. juna 1903. (prema Julijanskom kalendaru tada važećem u Srbiji - 29. maja), u kojem su ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga Obrenović. Petar I Karađorđević krunisan je u Sabornoj crkvi u Beogradu, a miropomazan u manastiru Žiča, u skladu s tradicijom. Period njegove

Danas je ponedeljak, 15. jun, 165. dan 2026. 1215 - Engleski kralj Džon Bez Zemlje morao je da popusti u sukobu s plemstvom i potpiše "Magna kartu libertatum" (Veliku povelju sloboda), kojom je ograničena vlast kralja i uspostavljena osnova ustavnosti i pravnog poretka u Engleskoj. 1467 - Umro je vojvoda od Burgundije Filip Dobri, osnivač države Burgundije, koja je u svom najvećem opsegu obuhvatala prostor od današnje Švajcarske - na jugu, do Flandrije na severu