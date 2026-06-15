Vučić sa Kavelašvilijem: Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva sa Gruzijom

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug
Vučić sa Kavelašvilijem: Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva sa Gruzijom

TBILISI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Tbilisiju, gde boravi u trodnevnoj zvaničnoj poseti, sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem o ključnim pitanjima za odnose dve zemlje i istakao da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je zahvalan na srdačnom dočeku i gostoprimstvu koje su mu ukazali predsednik Kavelašvili i gruzijski narod. ''Ovakvi susreti predstavljaju potvrdu iskrenog prijateljstva i međusobnog poštovanja koje povezuje naše dve zemlje. Imali smo otvoren i sadžajan razgovor o svim ključnim pitanjima za naše bilateralne odnose, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima'', naveo je Vučić. Dodao je da su posebnu pažnju posvetili
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