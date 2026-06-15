Dve majke u Bečeju stupile u štrajk glađu zbog prava dece sa smetnjama u razvoju

BEČEJ – Nakon što prošlog četvrtka nije postignut konkretan dogovor sa predstavnicima lokalne samouprave, novinarka portala Bečejski mozaik Kristina Demeter Filipčev i odbornica odborničke grupe „Samo lokalno“ Iva Hromiš, obe majke dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, jutros su u 9 časova stupile u štrajk glađu ispred zgrade Opštine Bečej zahtevajući retroaktivnu refundaciju troškova prevoza svoje dece. Štrajku je prisustvovao i predsednik Upravnog odbora