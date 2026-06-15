Dve majke u Bečeju stupile u štrajk glađu zbog prava dece sa smetnjama u razvoju

Šabačke novosti pre 33 minuta
Dve majke u Bečeju stupile u štrajk glađu zbog prava dece sa smetnjama u razvoju
BEČEJ – Nakon što prošlog četvrtka nije postignut konkretan dogovor sa predstavnicima lokalne samouprave, novinarka portala Bečejski mozaik Kristina Demeter Filipčev i odbornica odborničke grupe „Samo lokalno“ Iva Hromiš, obe majke dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, jutros su u 9 časova stupile u štrajk glađu ispred zgrade Opštine Bečej zahtevajući retroaktivnu refundaciju troškova prevoza svoje dece. Štrajku je prisustvovao i predsednik Upravnog odbora
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Majke dece sa invaliditetom u štrajku glađu: "Sramota da se ima za iće, piće i pevaljke, a nema za našu decu"

Majke dece sa invaliditetom u štrajku glađu: "Sramota da se ima za iće, piće i pevaljke, a nema za našu decu"

N1 Info pre 2 sata
Dve majke dece sa invaliditetom počele štrajk glađu

Dve majke dece sa invaliditetom počele štrajk glađu

Danas pre 3 sata
Majke dece sa invaliditetom iz Bečeja započele štrajk glađu: „Opština ne poštuje propise“

Majke dece sa invaliditetom iz Bečeja započele štrajk glađu: „Opština ne poštuje propise“

Nedeljnik pre 5 sati
Dve majke dece sa teškoćama u razvoju iz Bečeja započele štrajk glađu

Dve majke dece sa teškoćama u razvoju iz Bečeja započele štrajk glađu

Radio 021 pre 6 sati
"Nek vlasti poštuju zakone ili nek kažu da decu treba da držimo u podrumu": Majke dece sa invaliditetom iz Bečeja štrajkuju…

"Nek vlasti poštuju zakone ili nek kažu da decu treba da držimo u podrumu": Majke dece sa invaliditetom iz Bečeja štrajkuju glađu

Nova pre 6 sati
Majke dece sa smetnjama u razvoju iz Bečeja počele štrajk glađu zbog troškova prevoza do škole

Majke dece sa smetnjama u razvoju iz Bečeja počele štrajk glađu zbog troškova prevoza do škole

Insajder pre 7 sati
Majke dece sa invaliditetom iz Bečeja štrajkuju glađu: "Nek vlasti poštuju zakone ili nek kažu da decu treba da držimo u…

Majke dece sa invaliditetom iz Bečeja štrajkuju glađu: "Nek vlasti poštuju zakone ili nek kažu da decu treba da držimo u podrumu"

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Štrajk glađuinvaliditetBečej

Društvo, najnovije vesti »

Sportska redakcija RTS dobila novog urednika

Sportska redakcija RTS dobila novog urednika

N1 Info pre 3 minuta
Bečej proglašen za Prestonicu mladih Republike Srbije za 2027. godinu

Bečej proglašen za Prestonicu mladih Republike Srbije za 2027. godinu

RTV pre 3 minuta
NUNS: Hitno istražiti internet prevaru u kojoj su zloupotrebljeni identitet novinarke Jelene Zorić i ime BIRN-a

NUNS: Hitno istražiti internet prevaru u kojoj su zloupotrebljeni identitet novinarke Jelene Zorić i ime BIRN-a

Vranje news pre 3 minuta
Vlada Srbije usvojila izmene pet pravosudnih zakona na osnovu mišljenja Venecijanske komisije

Vlada Srbije usvojila izmene pet pravosudnih zakona na osnovu mišljenja Venecijanske komisije

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Završeno suđenje po tužbi Vladimira Ðukanovića protiv Vuka Cvijića, očekuje se presuda

Završeno suđenje po tužbi Vladimira Ðukanovića protiv Vuka Cvijića, očekuje se presuda

Cenzolovka pre 18 minuta