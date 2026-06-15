Od danas do 21. juna pojačana kontrola vozača

Šabačke novosti pre 3 sata
Od danas do 21. juna pojačana kontrola vozača

Od danas do 21. juna u Srbiji će biti sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, saopštila je Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz MUP-a su naveli da se akcija realizuje zajedno sa ostalim članicama mreže saobraćajnih policija Evrope ROADPOL. U okviru akcije, 19. juna biće organizovan takozvani „Alcohol and Drugs Marathon“, tokom kojeg će širom Evrope u kontroli saobraćaja neprekidno, 24 časa, biti angažovani svi raspoloživi alkometri i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Prema podacima MUP-a, pripadnici saobraćajne policije su u prvih pet meseci ove godine iz
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