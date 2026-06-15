Devet mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu nekoliko sati nakon razgovora Trumpa i Putina

Slobodna Evropa pre 1 sat
Devet mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu nekoliko sati nakon razgovora Trumpa i Putina

Najmanje devet osoba poginulo je širom Ukrajine u ruskim zračnim napadima, koji su zahvatili i manastir pod zaštitom UNESCO-a, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump telefonski razgovarao s liderom Kremlja Vladimirom Putinom i poručio mu da želi pomoći u okončanju rata.

Prema podacima Zračnih snaga Ukrajine, Rusija je tokom noći lansirala baraž od 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu, uglavnom ciljajući glavni grad Kijev, dok su pogođeni i Dnjipro i Harkiv. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko izjavio je da je u ruskim napadima poginulo pet spasilaca, dok ih je najmanje pet ranjeno u Harkivu, drugom po veličini ukrajinskom gradu koji se nalazi na sjeveroistoku zemlje. "U Harkivu je poginulo pet spasilaca Državne
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu, poginulo pet osoba u Harkovu

Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu, poginulo pet osoba u Harkovu

Serbian News Media pre 2 minuta
Ruski napad na Kijev: Najmanje četiri osobe poginule, gori Kijevo-pečerska lavra

Ruski napad na Kijev: Najmanje četiri osobe poginule, gori Kijevo-pečerska lavra

NIN pre 22 minuta
Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu, poginulo pet osoba u Harkovu

Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu, poginulo pet osoba u Harkovu

Danas pre 47 minuta
Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu, poginulo pet osoba u Harkovu

Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu, poginulo pet osoba u Harkovu

N1 Info pre 42 minuta
Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu: Poginulo pet osoba u Harkovu

Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu: Poginulo pet osoba u Harkovu

Nova pre 27 minuta
Gori Kijevsko-pečerska lavra, NATO digao avione! Pravoslavna svetinja iz 11. veka među ruskim metama brzo nakon što se…

Gori Kijevsko-pečerska lavra, NATO digao avione! Pravoslavna svetinja iz 11. veka među ruskim metama brzo nakon što se Zelenski pohvalio Trampu da Ukrajina jača

Kurir pre 1 sat
Noćni udar na Kijev, gori jedan od simbola Ukrajine

Noćni udar na Kijev, gori jedan od simbola Ukrajine

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaMinistar unutrašnjih poslovaRusijabaražKijevUNESCO

Svet, najnovije vesti »

Ben Gvir: Trampov sporazum nas ne obavezuje, Izrael nije potpisnik

Ben Gvir: Trampov sporazum nas ne obavezuje, Izrael nije potpisnik

Insajder pre 2 minuta
Sin norveške princeze osuđen na četiri godine zatvora za silovanje

Sin norveške princeze osuđen na četiri godine zatvora za silovanje

N1 Info pre 17 minuta
Tramp proslavio 80. rođendan sporazumom sa Iranom i UFC borbama na travnjaku Bele kuće

Tramp proslavio 80. rođendan sporazumom sa Iranom i UFC borbama na travnjaku Bele kuće

Beta pre 2 minuta
Kako je Tramp proslavio 80. rođendan: Sporazum sa Iranom i „ultimejt fajt“

Kako je Tramp proslavio 80. rođendan: Sporazum sa Iranom i „ultimejt fajt“

Danas pre 7 minuta
UŽIVO Tramp: Postignut sporazum sa Iranom, SAD ukidaju pomorsku blokadu; Oglasio se Teheran

UŽIVO Tramp: Postignut sporazum sa Iranom, SAD ukidaju pomorsku blokadu; Oglasio se Teheran

Sputnik pre 22 minuta